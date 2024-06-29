شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين يكشف العديد من الأسرار في واحد من الناس الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان محسن محيي الدين في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس مساء الإثنين المقبل الساعة 10 مساء على قناة الحياة، ويكشف محسن محيى الدين خلال الحلقة سر اللقب الذى أُطلق عليه "الفتى الذهبى" وأسرار مسيرته الفنية الكبيرة.

كما تتناول الحلقة الحديث حوّل أسباب ابتعاده عن الفن سنوات طويلة ثم العودة، وهل صحيح أن وفاة الفنانة هالة فؤاد كانت كلمة السر فى اعتزاله، ويكشف محسن الدين خلال الحلقة عدد سنوات غيابه عن التمثيل، ولكنه لم يبتعد عن الفن بشكل عام، وأيهما كان أصعب قرار الاعتزال أم قرار العودة؟ وأول عمل له علي الشاشة بعد عودته.

ويتحدث محسن محيى الدين في الحلقة أيضًا عن دوره في مسلسل طير بينا يا قلبى وأيضًا فى الأعمال الفنية للمنصات من خلال مسلسل "ريفو" مع مجموعة من الشباب، وكذلك شخصية الشرير التي قدمها فى مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة، بالإضافة إلى حديثه عن الأفلام الأخيرة التي شارك فيها.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربته الوحيدة فى الاخراج السينمائى فى فيلم "شباب على كف عفريت" عام 1990 وردود الفعل على التجربة، ويتطرق أيضا لبدايته الفنية حيث قدم أعمال كارتون للأطفال، ويتحدث عن علاقته مع المخرج العالمي يوسف شاهين، وتجربته مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

كما يتحدث عن حياته الخاصة وقصة حبه لنسرين والتي اثمرت زواج ناجح وكيف ان القدر فرقكم وجمعكم مرة اخري ؟



محسن محيى الدين