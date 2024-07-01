نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن "دفعة صواريخ استثنائية انطلقت من قطاع غزة واستهدفت عين هشلوشا وسط غلاف غزة"، مشيرة الى انه "نحو 20 صاروخا أطلقت اليوم على بلدات المجلس الإقليمي لإشكول في وسط غلاف غزة".
واعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة 7 مرات خلال 15 دقيقة"، مشيرة الى انه "دوت في محيط مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة عن مصادر إسرائيلية: نحو 20 صاروخا أطلقت اليوم على بلدات المجلس الإقليمي لإشكول في وسط غلاف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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