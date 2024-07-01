بالصور- اونور تونا يصدم الجمهور بشكله الجديد… مسلسل جديد؟

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فاجأ الممثل التركي، أونور تونا، جمهوره بتغيير كبير في مظهره حيث ظهر بلوك جديد محولاً لون شعره من الأسود الى الأشقر، ما دفع بالمتابعين الى التساؤل هل اللوك الجديد لبطولة مسلسل؟
إلا ان أونور تونا ردّ على تساؤلات المتابعين وقال: “استيقظت صباحًا وقررت فعل شيء جنوني ووجدت نفسي في صالون الحلاقة”.
آخر أعمال أونور تونا مسلسل “حياتي الرائعة” والذي جمعه مع زميلته النجمة التركية، هلال ألتنبيليك، بطلة المسلسل الشهير “كان يا مكان في شوكوروفا” أو جوليا في “مرارة الحب”.
اونور تونا كان قد حقق نجاحات لا مثيل لها في مسلسلات (طبيب معجزة، التفاح الحرام ومحكوم).
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