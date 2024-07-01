الامارات | بسبب السماعات على أذنيه.. شاب مغربي يتحول إلى أشلاء تحت عجلات القطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شاب مصرعه، أمس، دهسًا أسفل عجلات قطار لنقل البضائع بمدينة جرسيف المغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث الذي حوّل جثة الضحية إلى أشلاء، وقع على أحد المعابر العشوائية للسكة الحديد.

ورجحت المصادر ذاتها، أن الضحية لم يتمكن من سماع صوت قدوم القطار ومنبهه، وهو يهم بعبور السكة، بسبب وضعه لسماعات الهاتف على أذنيه.

وفتحت السلطات الأمنية بمدينة جرسيف (شرق) تحقيقًا حول ملابسات وقوع هذا الحادث المأساوي، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ظروفه وتحديد المسؤوليات.

وفي غضون ذلك، تم نقل جثة الشاب إلى المستشفى الإقليمي للمدينة قصد إخضاعها للإجراءات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات.