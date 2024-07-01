ليبرمان: ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة إيران مباشرة

أشار زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الى انه "ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة ايران مباشرة".

وفي وقت سابق، لفت ليبرمن أن "إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، لافتاً إلى أننا "نحن نخسر الحرب في غزة والردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".

ورأى ليبرمان أنه "مع غياب خطة واضحة للحرب الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح"، معتبراً أن "الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال".