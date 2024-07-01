الامارات | الملكة رانيا تنشر صورة لابنها وكنّتها الحامل .. فماذا قالت ؟ (صورة)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صورة جديدة جمعت بين نجلها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الملكة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، صورة جمعت بين ولى العهد وزوجته، كتبت عليها معلقة: «كل عام والغالي حسين بألف خير، إن شاء الله بشوفكم أحلى أب وأم».

وينتظر ولى العهد الأردني قدوم مولوده الأول، بعد الإعلان الرسمي عن حمل الأميرة رجوة، وكان الأمير عبر من قبل عن حماسه لقرب قدوم المولود، مؤكداً على أن الحياة تتغير مع الأولاد.

ورأى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في حوار صحفي مؤخراً أن زواجه من الأميرة رجوة جعله شخص أكثر هدوءاً.

وأضاف ولي عهد الأردن «الحمد لله..، تغيرتُ للأفضل ونعمة كبيرة أني عثرت على شريكة حياتي، والزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءا. رجوة هادئة، وظلها خفيف، وطيبة المعشر، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرًا».



