هديّة جديدة من لطيفة لجمهورها بعد أيام من طرح ألبومها “مفيش ممنوع”

تواصل الفنانة التونسية لطيفة طرح كليبات ألبومها “مفيش ممنوع”، إذ طرحت كليب أغنية “مطول الوجع” سادس أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. والأغنية تميل للطابع الدرامي، هي من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع تميم وإخراج شريف ترحيني.

وتقول مطلع كلمات الأغنية: “مطول الوجع شكله .. ولسه مطوله مشاكله/ومش عارفه هفوق امتى من اللي انا فيه /مشفتش راحه كن بعده .. وبقى كله شبه بعضه /وأي محاولة للنسيان بتفشل ليه”.

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن عشرة ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدّرت التراند في العديد من الدول العربية.

الجدير بالذكر إن ألبوم “مفيش ممنوع” للنجمة لطيفة يضم عشرة أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميًا فيديوكليب من أغاني الألبوم، إذ صوّرت أغاني الألبوم كاملة، منها ستّ أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.