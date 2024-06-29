إليسا تكشف حقيقة زواجها.. “معقول وين وصلت العالم!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اضطرت النجمة اللبنانية إليسا إلى الرد بطريقة غير مباشرة، على شائعات كاذبة يطلقها بحقها أحد الحسابات على الـ”سوشيال ميديا”، نافيةً ما أورده عن هوية حبيبها ودخولها القفص الذهبي في إيطاليا هذا الصيف.

وأعادت نشر تدوينة في حسابها الرسمي على موقع “إكس”، جاء فيها: “يعني معقول صارت العالم تلحق حساباً وهميًا مشان تاخد أخبار عن اليسا؟! انه ولو.. معقول وين وصلت العالم! أخبار اليسا نأخدها من اليسا وبس”.

وكان الحساب الوهمي، قد زعم أن إليسا في صدد التحضير لحفل زفافها في إيطاليا قبل نهاية العام الحالي، بسبب رومنسية المكان.

وادعى الحساب أن حبيب الفنانة اللبنانية رجل أعمال مصري اسمه وسام ويكبرها بثلاث سنوات، ويعيش بين فرنسا وإيطاليا حيث التقت به قبل أيام قليلة.

يُذكر أن إليسا كشفت في تصريحات إعلامية سابقة أنها تعيش قصة حب مع رجل يكبُرها بعامين، من دون أن تكشف عن هويته، لكنها أشارت إلى أنه ليس لبنانياً ويعيش في الخارج، وينتمي إلى الطبقة الغنية.

وأشارت إليسا إلى إمكانية الزواج منه مستقبلاً بسبب رفقته الجميلة وطيبته. وأضافت: “بحبني أكثر مما أنا بحبه بس أنا كمان بحبه كتير، وواثقة فيه جداً ومرتاحة معه ولم يجعلني أفكر في شيء خاطئ تجاهه، ومستوعب كل صفاتي، ونشبه بعض في الصفات ونفس البرج ونفس اليوم ونفس الطباع وردود الفعل وطريقة الزعل”.