تامر حسني يتصدّر بـ”هيت” صيف 2024.. “جامدين جامدين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيته الجديدة “جامدين جامدين”، وهي الأولى التي يصدرها لموسم صيف 2024.

أغنية “جامدين جامدين” هي من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد.

واختار تامر حسني طرح أغنية “جامدين حامدين” بفيديو ممنتج Lyrics Video لصورة جديدة التقطها خصيصًا للحملة الدعائية الخاصة بالأغنية.

وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّر هاشتاغ #جامدين_جامدين” محركات البحث وتربع ترند “موسيقى البوب” الأكثر تداولاً على موقع “إكس” عالمياً، كما تصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” في عدد من البلدان العربية منها مصر، ولبنان، والسعودية، والكويت والمغرب.

الجدير ذكره أن تامر حسني كان قد وعد الجمهور ومحبيه في وقت سابق بمفاجآت “مبهجة”، كما وصفها، إذ يستعد لطرح مجموعة من الأغنيات تباعاً خلال موسم الصيف.