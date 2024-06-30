شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جيمي فوكس تكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد مرضه فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كورين، ابنة النجم العالمى جيمي فوكس، آخر تطورات حالة والدها الصحة بعد الأزمة التي تعرض لها فى أبريل 2023، حيث دخل فوكس، الحائز على جائزة الأوسكار، المستشفى بعد تعرضه لحالة صحية طارئة غير محددة عندما كان يصور فيلمه الجديد Back In Action. وإلى الآن التفاصيل حول طبيعة المضاعفات الطبية التي عاني منها فوكس لا تزال غير معروفة.

وقالت كورين لـ Entertainment Tonight، "إنه يقوم بعمل رائع للغاية، ويحاول العودة من جديد بكامل قوته، وأنا ممتنة جدًا لأنني تمكنت من العمل معه، وقضاء الكثير من الوقت معه".

وعاد فوكس مؤخرًا للعمل في برنامج الألعاب الموسيقية Beat Shazam الذي يستضيفه مع ابنته كورين، بالإضافة إلى فيلمه الجديد Back In Action الذي توقف بسبب حالته الصحية الطارئة.

وشوهد فوكس من جديد فى موقع تصوير الفيلم في يناير الماضي، إلى جانب شريكته النجم كاميرون دياز.