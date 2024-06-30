“المملكة المغربية الهاشمية”.. موقف محرج لـ محمد رمضان في موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم السبت استعدادًا لحفله الغنائي المقرر إقامته على هامش حفل ختام مهرجان موازين الموسيقي في المغرب.

وحرص محمد رمضان على إلقاء كلمة بمناسبة حفله الغنائي الأول في مهرجان موازين وعلق: “سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا، المملكة المغربية الهاشمية” في خلط بين دولتي المغرب والأردن، وقام الجمهور بإحراجه: “اسمها المملكة المغربية العلوية”.

وكشف محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية عن زيارته لضريح الملك الحسن الثاني والملك محمد الخامس، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، ظهر خلاله وسط عدد من المواطنين المغاربة الذي استقبلوه بالترحاب وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

كما كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن إحياء حفلًا غنائيًا في لبنان لأول مرة يوم 17 أغسطس المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم “أسد” ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.