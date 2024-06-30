فعاليات مكتبة مصر الجديدة والمستقبل ومتحف الطفل في يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اعتبارا من الغد الاثنين برنامج الفاعليات الثقافية عن شهر يوليو ، التي تنظمها المنصات الثقافية والابداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة، وهى مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل ".



قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ، تتضمن الفعاليات التى تتجاوز 150 فاعلية ونشاط ، مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الموسيقية العالمية والمحلية، بالاضافة الى العروض المسرحية والدورات التثقيفية في شتى العلوم الفلكية والتطبيقية ودورات الكشافة التى تبنى جيلا مثقفا يعتمد على ذاته وعقله ، بحيث تتاح للمشاركين فرص لتطوير حلول إبداعية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، والعمل لتأسيس مستقبل أكثر اشراقا وتنويرا .



كما تشهد الفعاليات، دورات حول صناعة نماذج الطائرات، كورشيه ، المبرمج الصغير ، خط عربى ، موسيقى ، رسم ، الكمياء العجيبة ، شغل مخك ، زومبا ، دورة تعلم اللغة الالمانية والفرنسية ، المخترع الصغير ، ورش تمثيل ومسرح ، تنمية الثقة بالنفس ، مسابقات الشطرنج ، معسكر الكشافة ، الفيزيائى الصغير ، فضلا عن ورش العمل التى تساعد المرأة المعيلة على متطلبات الحياة مثل ورش الكروشيه والتفصيل .



اشار الدكتور نبيل حلمى ، الى ان اولى الفاعليات في برنامج شهر 7 هى ورشة عمل الهولوجرام والتى تنظمها مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة 11 من صباح الغد الاثنين ، وهي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي.



يذكر ان مخترع الهولوجرام المهندس البريطاني دنيس غابور الخبير، في مجال الهندسة الكهربائية ومخترع معروف باختراعه للتصوير ثلاثي الأبعاد، والذي حصل على أثرة جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1971 .

