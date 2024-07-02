عودة برنامج في المساء مع قصواء اليوم على قناة CBC

ياسر رشاد - القاهرة - يعود برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، مساء اليوم الثلاثاء للظهور من جديد وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويناقش "في المساء مع قصواء" أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كافة المستويات سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج " في المساء مع قصواء" واحد من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية.

ويذاع برنامج "في المساء مع قصواء" في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.