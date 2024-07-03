القبض على مواطن تركي هدد سياحاً خليجيين بالسكين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قبضت السلطات التركية على مواطن تركي هدد رجال أعمال ومستثمرين عرباً وذلك بسكين كان يحملها في يده أثناء تناولهم العشاء في مطعم بمنطقة مسلك 1453،مساء أمس (الإثنين).

وكان من بين رجال الأعمال العرب خالد الفوزان وإبراهيم الحديثي، وهما يمتلكان استثمارات ضخمة في تركيا، حيث هاجمهم المواطن وهددهم بسكين كان يحملها في يده، وكال لهم الشتائم.

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