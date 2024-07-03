مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11606 نقاط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم , منخفضًا بمقدار 52.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11606.09 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ليفا، وسماسكو، والاتحاد، وأديس، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، والعربي، ومجموعة تداول، وسيسكو القابضة، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.66% و5.69% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسماسكو، وتالكو، والراجحي، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 209.07 نقاط ليقفل عند مستوى 26108.82 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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