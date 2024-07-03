رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز العلاقات الثنائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، اليوم، تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودور البنك في مرحلة إعادة البناء والتنمية، وذلك بمقر البنك بجدة.

حضر اللقاء وفد فلسطيني رفيع المستوى ضم كلا من معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وائل زقوت، ومعالي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية المحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية ناصر القطامي، ومعالي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة.

وأعرب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمساندة والدعم القوي للشعب الفلسطيني.

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