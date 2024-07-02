تيا ديب تخطف الأنظار بإطلالتها من كان في فرنسا..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، باخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع خلال عطلتها في مدينة كان الفرنسية، حيث كانت ترتدي توب ضيق باللون الأبيض و الأسود ذات اكمام قصيرة و تصميم مميز، مع سروال جينز واسع و حذاء أسود ضخف في قدميها، وتركت شعرها منسدلاً مع قبعة كيبرة على رأسها من Christian Dior وصل سعرها إلى 766 دولار، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وحملت تيا بيدها حقيبة باللون الأسود من دار أزياء Bottega Veneta، وصل سعرها إلى 2298 دولار.

وكانت نشرت تيا ديب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من رحلتها إلى مدينة روما في إيطاليا، حيث إستمتعت بالأماكن السياحية، بالإضافة إلى حضورها حفل يلعبون فيه موسيقى الـ techno، حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام هذه الموسيقى، وكانت تيا ترتدي جامبسوت من الجلد الأسود من دون أكمام سترابليس، وإنتعلت حذاء أسود ضخماً.

