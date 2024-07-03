أمير منطقة جازان يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض تطور مشروعات القطاع الزراعي والمياه بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-جازان

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية التي عُقدت بقصره مساء اليوم، لاستعراض “تطور مشروعات القطاع الزراعي وخدمات المياه بالمنطقة”.

واستهل سمو أمير جازان الجلسة، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية في شتى المجالات، مؤكداً أهمية موضوعات الزراعة والمياه ومشروعاتها التي تعد خدماتها أساساً لتحقيق الازدهار والتنمية ورغد العيش والرخاء لأبناء المنطقة.

وألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزارعة المهندس محمد بن علي آل عطيف, كلمة أكد فيها أهمية منطقة جازان من الناحية الزراعية بصفتها سلّة غذاء المملكة وركيزة أساسية للأمن الغذائي بمنتجاتها الزراعية المميّزة التي وصلت إلى درجة تنافسيّة عالية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سموكم الكريم لهذا القطاع الهام مما جعل المنطقةً تشهد تطوراً واسعاً من خلال تقديم الخدمات فيما يخص البيئة والمياه والزراعة وتقديم الإعانات والقروض للمزارعين ولمربي الماشية بمختلف تصنيفاتها، وغيرها من مختلف أنواع الدعم.

واستعرض ما تزخر به منطقة جازان من المزايا التنافسيّة والمقوّمات النوعيّة في القطاع الزراعي من وفرة المياه والتّربة الخصبة والمناخ المعتدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهودها لاستدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقديم التدريب والتأهيل والإرشاد والتسهيلات والدعم الفني، وزيادة الإنتاج الزراعي واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تحتضن منطقة جازان مشروعات زراعيّة للشركات الكبرى، وكذلك المزارعون الأفراد على حدّ سواء في قطاعات متنوعة، من أبرزها القطاعات الزراعية الريفية ومنها البن، والمانجو، الفل، العسل، الأسماك وغيرها.

وتضمنت الجلسة عرضاً مرئياً لمنجزات القطاع الزراعي ومنجزات صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة، وقدم مدير الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة المهندس علي القاسم عرضاً للمؤشرات التشغيلية للشركة، وتسلّم سمو أمير المنطقة التكريم المقدم لسموه من رئيس مجلس إدارة مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن ناصر بن عبدالله العواد وأعضاء مجلس الإدارة.

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