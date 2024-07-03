تكنولوجيا: تسريب جديد لـ Google Pixel 9 يكشف عن الشاشة والحواف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إلقاء نظرة عملية على هاتف Pixel 9 الوردي، ظهر مقطع فيديو جديد آخر يُظهر الجهاز من جميع الزوايا، بما في ذلك الشاشة.

قدم تسريب Pixel 9 نظرة على الجهاز باللون الوردي النابض بالحياة والذي، وفقًا لتسريبات سابقة أخرى، من المحتمل أن يطلق عليه اسم “Peony”.

تتوافق الأجهزة مع التسريبات السابقة، لكننا تمكنا من رؤية الجهاز فقط من الخلف. والآن نرى بضع زوايا أخرى.



يُظهر مقطع فيديو تم نشره في البداية على TikTok بواسطة @reparation_mobile23 هاتف Pixel 9 الوردي من الخلف والجوانب والأمام، مع الشاشة.

ومن هذا يمكننا أن نرى أن الجهاز يحتوي على لوحة زجاجية مسطحة تمامًا مثل أسلافه، وأيضًا أن الحواف تبدو متطابقة تقريبًا مع Pixel 8.

لسوء الحظ، لا توجد الكثير من المعلومات الجديدة التي يمكن جمعها، ولا يوجد ما يشير إلى ما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 14 أو 15.

ومع استعداد جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 9 في 13 أغسطس، فمن المؤكد أن المزيد من التسريبات ستبدأ في الظهور في الأيام المقبلة.

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