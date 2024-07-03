تكنولوجيا: ‏LG تكشف عن إصدار باللون الابيض من الحاسب المحمول gram SuperSlim 2024 بسعر يبدأ من 1399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG عن إصدار أبيض اللون من الحاسب المحمول gram SuperSlim 2024 الخفيف للغاية (طراز 15Z90ST-G.AAW4U1) للسوق الأمريكية.

يبلغ وزن هذا الحاسب المحمول خفيف الوزن 990 جرامًا فقط، مما يجعله مثاليًا لأولئك الذين يقدرون سهولة الحمل.

من الداخل، يحتوي جهاز LG gram SuperSlim 2024 على معالج Intel Ultra 5 125H وذاكرة بسعة 16 جيجابايت ومحرك أقراص ذو حالة صلبة بسعة 512 جيجابايت للحصول على أداء سريع ومساحة تخزين كبيرة.



كان سعر الجهاز في الأصل 1,399.99 دولارًا أمريكيًا (حوالي 10,205 يوان صيني)، وهو متاح حاليًا بسعر مخفض قدره 799.99 دولارًا أمريكيًا (حوالي 5,831 يوان صيني).

يتم تقديم التجربة البصرية من خلال شاشة FHD OLED مذهلة مقاس 15.6 بوصة. تتميز هذه الشاشة عالية الجودة بتغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100 بالمئة، مما يضمن الحصول على ألوان نابضة بالحياة ودقيقة.

كما أنها تلبي معيار DisplayHDR True Black 500، مما يعد بتباين استثنائي وألوان سوداء عميقة.

وعلى الرغم من حجمه النحيف، فإن جهاز LG gram SuperSlim 2024 مزود ببطارية مدمجة بقوة 60 واط في الساعة. تدعي LG أن هذا يترجم إلى ما يصل إلى 20.5 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي بشحنة واحدة ، وهو مثالي للاستخدام الممتد أثناء التنقل.

ولتوصيل الأجهزة الطرفية، يوفر الحاسب المحمول منفذي USB4 على الجانب الأيسر ومنفذ USB 3.2 من النوع C بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم على الجانب الأيمن.

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