هل عادت جوري بكر إلى زوجها بعد نحو شهرين من الانفصال؟ الممثّلة تكشف التفاصيل

عبر حسابها الخاصّ على موقع انستغرام، أعلنت الممثّلة جوري بكر، عن عودتها مرّة جديدة لزوجها بعد أقلّ من شهرين على انفصالهما.

ونشرت “بكر” صورة تجمعها بزوجها عبر صفحتها الرسميّة على “إنستغرام”، وقالت: “تمّ الصلح بيني وبين زوجي ووالد ابني وأتمنّى من النّاس أن يدعوا لنا بالسّعادة والبركة. حفظك الله لنا ولابنك”.

نذكر أن الممثلة جوري بكر أعلنت انفصالها عن زوجها في 17 أيّار/مايو الماضي، وكتبت عبر حسابها على “انستغرام”: “ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع.. الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش حد يستحمله”.

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آخر أعمال جوري بكر مسلسل “مسار إجباري” إخراج نادين خان ومن تأليف باهر دويدار وشارك في بطولته أيضًا كلّ من بسمة، أحمد داش، صابرين، مي الغيطي وغيرهم.