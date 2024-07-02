شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الشيخ إمام في ذكرى ميلاده.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الشيخ إمام حيث من خلال كلمات بسيطة وألحان أبسط تمكن من الوصول لقلوب قطاع كبير بسهولة أكبر ممن سيطروا بأغانيهم على الإذاعة المصرية .

الشيخ إمام تمكن أيضا من تكوين ثنائى من الصعب تكراره مع الفاجومى أحمد فؤاد نجم تمكنوا عبر كلمات الفاجومى وألحان الشيخ من تكوين حالة مميزة زادها تميز مظهرهما المميز، والذى ابتعد عن الفورمال فى عصر اتسم فيه المظهر بالأناقة والكلاسيك ليشكل بذلك الشيخ إمام حالة استثنائية فى كل شيء، وبمناسبة ذكرى ميلاده نذكر معلومات عنه :

- اسمه الحقيقى محمد أحمد عيسى وأصبح كفيفًا فى سن صغير وهو لم يتم عامه الثانى، بعد إثر تشخيص خاطئ لحالته بعدما أصيب بالرمد الحبيبى.

- أتم حفظ القرآن وهو لم يتخط الـ11 من عمره، كما التحق بالجمعية الشرعية بناء على أوامر والده الذى حلم بأن يصبح الابن شيخًا كبيرًا، خاصة لأن العائلة كلها اعتبرته بمثابة معجزة، فهو أول ابن يعيش بعد 7 أبناء ماتوا جميعًا.

- تم فصله من الجمعية بسبب غريب يتمثل فى سماعه الشيخ محمد رفعت، الذى كان يعشقه، ولأن الأمر كان ممنوعًا فقد تم فصله بعد اكتشاف الأمر.

- لم تكن الإعاقة فى فقدان البصر هى أصعب ما واجه الشيخ إمام، ولكن أيضًا اصطدم بما هو أخطر بعد فصله من الجمعية، لأن والده منعه من العودة إلى قرية أبونمرس، وبعدها مباشرة توفيت أمه، ليعيش بعدها وحيدًا فى حى الغورية بمنطقة الحسين.

- تعلم العزف بعد ذلك على يد زميل له كفيف أيضًا يدعى كامل أحمد الحمصانى، وقد أكد الشيخ إمام فى لقاءات أن هذا الرجل له فضل كبير عليه.





- كان أول لقاء يجمع بين أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عام 1962 عن طريق سعد الموجى، بينما أول أغنية تعاونا فيه معًا كانت أنا أتوب عن حبك أنا

- أكد أحمد فؤاد نجم بأحد البرامج أنه هو من تولى دفن الشيخ إمام بنفسه بعد أن قام بتكفينه أيضًا، كما أشاد فى نفس البرنامج بالروح الذى كان يمتلكها هذا الرجل رغم إعاقته.