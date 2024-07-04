روسيا تسجل عقارا جديدا لعلاج سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المكتب الإعلامي للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية عن تسجيل عقار جديد في روسيا لعلاج سرطان البروستاتا، مكونه الأساسي كلوريد الراديوم 223.

وأوضح أن هذا الدواء يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المقاوم مع النقائل العظمية بالنويدات المشعة، وقد أثبت هذا العقار فعاليته كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من هذا المرض

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ووتبعا للبيان، أثبت الدواء نفسه كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا، وأوضحت أنه يتراكم انتقائيا في الأنسجة العظمية، ويؤثر على بؤر النقائل ويقلل من الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة بها.

وتوضح الوكالة، أن العقار الجديد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية التي أجريت في المراكز العلمية الرائدة في العالم بنجاح وأثبت فعاليته العالية.

جدير بالذكر أنه يتم العلاج باستخدام النويدات المشعة التي تنبعث منها أشعة ألفا، ويعالج عدد كبير من أمراض الأورام.

كما أنن الراديوم مثل الكالسيوم يتراكم في أنسجة العظام حيث تتشكل نقائل مختلف أنواع السرطان.