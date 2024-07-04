رئيس "خطة النواب" يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة بذل المزيد من الجهد لكبح معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق من خلال توسع أفق التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وترشيد الإنفاقات.

وأضاف الفقي خلال تصريحات أدلى بها لموقع الخليج 365، أنه يجب على الحكومة الجديدة إعادة النظر في إستراتيجية منظومة الخبز المدعم والعمل على تحويله دعم نقدي من خلال الكروت الذكية مشيرا إلى أنها ستوفر من النفقات وتضمن وصول الدعم بشكل مباشر لمستحقيه.

وتابع الفقي: كما نطالب وزراء المجموعة الإقتصادية بضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم للعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وكبح الغلاء من خلال وضع خطط لزيادة معدلات النمو ورفع الإعفاء الضريبي وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء على البيروقراطية واتباع نظام الرقمنة الحديثة.

وطالب الفقي الحكومة الجديدة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بزيادة أعداد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة ورفع رواتب موظفي الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة وذلك في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وشدد الفقي على ضرورة الاستمرار في تفعيل وثيقة ملكية الدولة مؤكدا أن تفتح أفق تداخل القطاع الخاص داخل الإقتصاد والذي من شأنه أن يوفر فرص عمل ويقضي على البطالة.

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