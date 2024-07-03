بالصور- سعد لمجرد بإطلالة غريبة ومختلفة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه عبر حسابه الرسمي، مجموعة صور جديدة له، ظهر فيها بإطلالة غير تقليدية.

واختار سعد إطلالة كاجوال واسعة، بأسلوب خاص به، فظهر بأزياء غريبة ومختلفة، ومواكبة للموضة، فقد إرتدى قميصاً واسعاً باللون البيج ومزيناً بتدرجات باللون الأزرق، تركه مفتوحاً، ونسق تحته تيشرت باللون الأسود، كما إرتدى بنطلون واسعاً من الجينز الأزرق، مزيناً بأشكال ورسومات وكلمات على شكل تواقيع، من بينها إسمه باللغة الإنجليزية، وصورة لظلّه.

وأكمل سعد إطلالته بقبعة باللون البيج أيضاً، أضافت مزيداً من الأناقة على إطلالته.



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