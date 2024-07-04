خاص - مي سليم : هذه الصفة يتمتع بها أحمد الفيشاوي وأتمنى العمل مع كريم عبد العزيز .. وإبنتي خافت مني بسبب ذلك

ميرنا وليد - بيروت - خطفت مي سليم الأضواء في الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسلين، وهما "سر إلهي" و"المداح 4"، وتحدت نفسها فيهما لأنها قدمت فيهما دورين يتصفان بالشر، ومن ثم انتقلت إلى الكوميديا من خلال فيلم "بنقدر ظروفك"، والذي عرض مؤخرا في السينمات، كما أنها تحاول دائماً أن تقوم بعمل موازنة بين عملها في التمثيل والغناء .. وكان لـ "الفن" هذا الحوار معها، وقد كشفت خلاله موقفها من دخول ابنتها التمثيل وسبب ضعف إيرادات "بنقدر ظروفك"، كما تطرقت لموقفها من عمليات التجميل وغيرها من الأمور.

حدثينا عن سبب مشاركتك في فيلم "بنقدر ظروفك"؟

أحمد الفيشاوي فنان كبير ومتواضع، وفكرة الفيلم رأيتها مختلفة عما قدمته من قبل، كما أن الإنتاج كان متعاوناً معي للغاية، ولذلك وافقت على المشاركة في الفيلم.

هل انزعجتِ من الشائعات التي ترددت حول زواجك من الفنان أحمد الفيشاوي؟

لم أنزعج إطلاقًا خاصة أن الصور التي نشرت لنا وأنا بفستان الزفاف، كانت من أحد مشاهد فيلم "بنقدر ظروفك"، وحينها فكرت أنا وأحمد الفيشاوي في نشرها كنوع من الترويج للعمل، ولم نتوقع أنها ستتسبب في هذا الجدل.

وماذا عن التعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي ؟

أحمد الفيشاوي من أكثر الفنانين المتواضعين الذين تعاملت معهم خلال مشواري الفني، وفي الكواليس كان قريباً من الجميع، وهو ملتزم في مواعيده ويتقن عمله بشكل كبير، وهو واحد من النجوم الذين أتمنى تكرار التعاون معهم مرة أخرى.

إيرادات "بنقدر ظروفك" جاءت ضعيفة .. فما السبب من وجهة نظرك؟

لا أعلم السبب الحقيقي وراء ذلك، ربما توقيت طرحه لم يكن مناسبًا، ولكني رأيت العديد من ردود الأفعال الإيجابية على العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركتِ في رمضان الماضي 2024 بمسلسلين "سر إلهي" و"المداح 4" .. فكيف استطعتِ التوفيق بينهما؟

حالياً أصبحت لدي خبرة في المشاركة بأكثر من عمل في توقيت واحد، وهذان العملان مختلفان تماماً من حيث القصة وطبيعة الشخصية، وبالتالي كنت مستمتعة بالمشاركة فيهما، والحمدلله الجمهور أشاد بالدورين.

بعض النجوم الذين شاركوا في "المداح" صرّحوا بتعرضهم لمواقف غريبة ومخيفة خلال التصوير .. فماذا عنك؟

حدثت لي مجموعة من المواقف غير الطبيعية خلال تصوير مسلسل "المداح 4"، منها احتراق السيشوار خلال تصفيف شعري، كما أنني كنت أشعر في بعض المشاهد بشعور غريب في جسمي، ومن المواقف الغريبة أيضًا التي حدثت معنا في الكواليس كان حرق جاكيت فتحي عبد الوهاب، على الرغم من عدم قربه من النار.

حدثينا عن تعاونك مع الممثلة روجينا في "سر إلهي"؟

هي ممثلة متميزة ولها تكنيك مختلف في التمثيل، وكنت أستمتع بالمشاهد التي تجمعنا سويًا، كما أنها كانت تهتم بجميع المشاهد، وتساعد الجميع في اللوكيشن، وأتمنى تكرار التعاون معها مرة أخرى.

ألم تخافي من قبول دورين في موسم واحد ينتميان لنوعية الأدوار الشريرة؟

بالعكس إطلاقًا، أنا دائماً أحب الأدوار التي تجعلني أظهر في شكل مختلف عما تعود الجمهور على رؤيتي به، وبمجرد عرض مسلسلي "المداح 4" و"سر إلهي" عليّ، وافقت على الفور، ومن المواقف التي لن أنساها هو خوف ابنتي مني بسبب دوري في "سر إلهي"، كما أنها طلبت مني عدم تقديم أدوار شر مرة أخرى.

وماذا عن تطورات حالتك الصحية بعد تعرضك لحادث سير؟

الحمدلله حاليا أصبحت أفضل بكثير، لأن الحادث تسبب لي بمجموعة من الكدمات في جسمي، وكنت سأموت بسببه، لأن السائق الذي صدم سيارتي كان يقود بسرعة جنونية وقتها، وهذا الحادث جعلني أعرف معزتي عند البعض، وهذه المواقف الصعبة تكون مرآة لمعرفة من يحبك بصدق ومن يجاملك أو ينافقك.

ما رأيك بهوس بعض الفنانات بعمليات التجميل؟

أنا لست ضد عمليات التجميل، ولكن لا أفضل إجراءها لمجرد أنها موضة أو ترند، إذ يجب التعامل مع الأمر بعقلانية، خاصة أن البعض سببت له تشوهات، وهناك آخرون أصبح شكلهم غريباً وغير مقبول للعين.

هل تحضرين لأغنيات جديدة في الوقت الحالي؟

في الفترة الحالية أستمع لمجموعة من الأغنيات، وأحضر لإحداها من أجل طرحها في موسم الصيف، وأنا أحاول بقدر الإمكان ألا يأخذني التمثيل من الغناء.

خلال مشوارك تعاونتِ مع نجوم كبار بينهم عادل إمام .. هل هناك ممثلون آخرون تتمنين العمل معهم؟

أنا محظوظة للغاية لأنني تعاونت مع نجوم كبار، ولقائي بعادل إمام الأقرب لقلبي، لكني أتمنى أن أتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل فني، فالعمل معه مكسب لأي فنان.

هل تعرضتِ لأية تهديدات خلال مشوارك الفني؟

حدث ذلك معي كثيرًا، فبعد عرض مسلسل "ولي العهد"، تلقيت تعليقات ورسائل كثيرة عبارة عن شتائم وتهديدات.

ما رأيك في نظرة البعض للفنانين بأنكم مترفون وحياتكم عبارة عن نعيم؟

هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا ونحن نمر بصعوبات وضائقات مادية مثل أي شخص، كما أننا في بعض الأحيان نضطر للنزول للتصوير حتى لو كنا نشعر بمرض شديد، وهذا حدث معي عندما تعرضت لحادث سير واضطررت حينها إلى النزول اللوكيشن واستكمال التصوير.

هل هناك دور معين تتمنين تقديمه في الفترة المقبلة؟

أنا أتمنى ألا يحصرني المخرجون في أدوار الشر، كما أنني أتمنى التركيز في الفترة المقبلة على الأعمال الكوميدية، وتقديم أدوار لا تطلب الظهور بمكياج.

وماذا عن موقفك من دخول ابنتك التمثيل ؟

لن أعترض طالما هي تريد هذا الأمر، ولكنها ما زالت صغيرة، ولا تستطيع أن تحدد ماذا تريد أن تفعل في المستقبل، كما أنني لا أرفض ظهورها معي في أي عمل فني في الفترة الحالية.

هل مي سليم توافق على تقديم أدوار جريئة؟

أنا أوافق على الموضوعات الجريئة التي تكشف قضايا في المجتمع، لكن لدي خطوط حمراء في طريقة تقديم بعض المشاهد.