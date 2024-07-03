ميرنا وليد - بيروت - أراد الدكتور هراتش ساغبازاريان أن يعطي صورة جميلة عن لبنان في الدورة السابعة من مهرجان الزمن الجميل، فقد حضره عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب، وكان من تقديم الممثلة اللبنانية ورد الخال، التي تألقت أيضاً في هذه المناسبة.
موقع "الفن" تواجد في مهرجان الزمن الجميل، ونعرض لكم اليوم تقريراً ضم الليدي مادونا، الفنان جوزيف عازار، الممثلة نوال كامل، الممثلة سميرة بارودي، الممثلة هدى شعراوي، ومدرب الصوت وأستاذ الموسيقى طوني البايع.
لمعرفة المزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- الليدي مادونا وجوزيف عازار ونوال كامل في مهرجان الزمن الجميل وهدى شعراوي: نحن وأخواننا اللبنانيين نفس واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.