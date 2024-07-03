خاص بالفيديو- الليدي مادونا وجوزيف عازار ونوال كامل في مهرجان الزمن الجميل وهدى شعراوي: نحن وأخواننا اللبنانيين نفس واحد

ميرنا وليد - بيروت - أراد الدكتور هراتش ساغبازاريان أن يعطي صورة جميلة عن لبنان في الدورة السابعة من مهرجان الزمن الجميل، فقد حضره عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب، وكان من تقديم الممثلة اللبنانية ورد الخال، التي تألقت أيضاً في هذه المناسبة.



موقع "الفن" تواجد في مهرجان الزمن الجميل، ونعرض لكم اليوم تقريراً ضم الليدي مادونا، الفنان جوزيف عازار، الممثلة نوال كامل، الممثلة سميرة بارودي، الممثلة هدى شعراوي، ومدرب الصوت وأستاذ الموسيقى طوني البايع.

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