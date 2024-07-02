خاص بالفيديو- ميشلين خليفة تُكرّم في مهرجان الزمن الجميل وهلا المر تُصنفها بسيدة الطرب الشرقي

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان المطربة ميشلين خليفة أغنت المكتبة الفنية بأروع الأغنيات، أرشيف فني لا يمكن نسيانه لأنه صلب ونابع من شغف واصرار، ميشلين خليفة تحيي بصوتها الفن الأصيل وتعيدنا الى الزمن الجميل، فقد كُرّمت في الدورة السابعة من مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه دكتور التجميل هراتش ساغبازاريان، وقدّمها على المسرح كل من سفيرة الإعلام الهادف ورئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر والشاعر طوني أبي كرم.



موقع "الفن" أجرى لقاء مع سفيرة الإعلام الهادف هلا المر التي تُصنّف المطربة ميشلين خليفة بسيدة الطرب الشرقي، وماذا قالت لنا ايضا ميشلين خليفة في مهرجان الزمن الجميل؟.

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