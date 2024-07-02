بالفيديو.. فيفي عبده:"الساحل الشمالي جنة في الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها، مقطع فيديو أثناء قضاء عطلتها الصيفية بـ الساحل الشمالي، تعبر فيه عن سعادتها بالجو.

قالت فيفي: "يا صباح الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي بصراحة الجو هنا روعة يعني جنة في الأرض ماشاء الله، الله أكبر، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال".

وتابعت: "أنا مبسوطة أوي أوي أوي في الساحل، حاسة كده إن أنا سعيدة وغيرت جو فعلًا، بعد المجهود اللي أنا عملته الحمد لله بحبكم أوي، أحلى صباح مساء من الساحل الشمالي بحبكم أوي من قلبي والله من قلبي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا فيفي نفسي أشوفك قاعدة في بيتك، ربنا يسعد قلبك، أجمل فوفا، يسعد صباحك وقلبك، بتخلقي الطاقة الإيجابية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده فيلم "شغل في العالي" والذي عرض عام 2022، وشاركها البطولة: شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ومن إخراج مرقس عادل

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