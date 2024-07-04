أشار وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان آل سعود، إلى "أنّنا نشاهد في غزة والضفة الغربية عناصر تهديد لحلّ الدّولتين"، مؤكّدًا أنّ "من دون وقف لإطلاق النّار، لا يمكن الحديث عن أفق آخر". وأعلن أنّ "السعودية تدعم نشر قوّة دوليّة في غزة بقرار أممي، مهمّتها دعم السّلطة الفلسطينيّة".
ورأى، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيّة في مدريد، أنّ "اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية، بصيص أمل لحلّ الدّولتين"، لافتًا إلى أنّ "وقف إطلاق النّار في غزة، قد يساعد على وقف توتّر الحدود بين إسرائيل ولبنان"، ومشدّدًا على "أنّنا قلقون للغاية من خطر توسّع الحرب في لبنان ولا نرى أفقًا سياسيًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية السعودية: قلقون للغاية من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أفقا سياسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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