شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مذكرة التفاهم بين "ابدأ" ومجموعة شركات وطن الأول السعودية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك وقعت مؤخرا شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "وطن الأول السعودية" بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر واليك معلومات حول هذا التعاون:

1- تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات.

2- تقديم تقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كافة الأنظمة الحديثة والمتطورة.

3- تصميم وتطوير كافة أنظمة الذكاء الاصطناعي‪.‬

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4- هذا التعاون يأتي متسقا مع أهداف مبادرة ابدأ والتي تسعي إلي دعم وتطوير قطاع الصناعة في مصر.

5- توفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة طبقا للمعايير العالمية التحول الرقمي والرقمنة.

6- تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

7- رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة المصنعين لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رؤية مصر ‪.