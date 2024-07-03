مذيعة شهيرة تهاجم سمية الخشاب.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّت المذيعة مروة صبري هجوماً حاداً على الفنانة سمية الخشاب بسبب النصائح التي أسدتها الى طلاب الثانوية العامة وقالت فيها إن لا أهمية للشهادة العلمية ولكن الأهم هو الحصول على المال.

ونشرت مروة مقطعَي فيديو من برنامجها “قعدة ستات” قالت فيهما: “الناس في الثانوية العامة بتبقى محتاجة تشجيع ودعم، اتفاجئنا بالفنانة المحترمة سمية الخشاب في عز الخوف والرعب والطلاب قاعدين بيذاكروا والأهالي بتدفع دم قلبها على الدروس ومرعوبين على أولادهم ونفسهم يجيبوا أعلى المجاميع، بتقولهم ولا تعليم ولا شهادة ولا نيلة اللي معاه فلوس هو اللي هيقدر يصرف على نفسه والشهادة هتعملها قرطاس طعمية”.

وأضافت: “أنا قلت الصفحة بتاعتها اتسرقت أكيد مفيش فنانة مصرية اسمها معروف وعملت بطولات تطلع تقول نصيحة زي دي للطلاب. أي حد مشهور في المجتمع إحنا بنبقى واخدينه قدوة وبنبقى شايفين إنه بيتكلم صح في ناس بتحبه وبتسمعه، إذا بكلمة منك ممكن تدعمي بتوع ثانوية عامة وأهاليهم وبكلمة منك ممكن تحبطي بعض الناس ولكن أعتقد إن مفيش حد ممكن يأثرّ فيه التصريح اللي إنتي كاتباه لأن دا تصريح ميطلعش من فنانة ولا يطلع من إنسان عايش على وجه الأرض طبيعي”.

واختتمت مروة صبري حديثها بالقول: “إنك تقولي للعيال الغلابة اللي قاعدين بيذاكروا ونفسهم ينجحوا ويعملوا أحسن حاجة والآباء اللي فلوسهم يا عيني رايحة على الدروس الخصوصية وعايز ابنه أو بنته يبقوا أحسن الناس ويحققوا أحسن النتايج ويدخلوا أحسن الكليات وتطلعي تقوليلي في الآخر هتعملها قرطاس طعمية ولا قرطاس لب دا كلام، للأسف إني اتأكدت إن الصفحة بتاعة سمية الخشاب متسرقتش وأن البوست دا هي اللي كاتباه دي من الحاجات الغريبة جداً. متسمعوش كلام سمية الخشاب، الشهادة مهمة وبتحدد مصير”.