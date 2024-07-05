تفاصيل فيلم أحمد حلمي الجديد “النونو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للترفيه” في السعودية، عن ملامح الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد حلمي في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ” النونو”.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة ” إكس” جمعه بالنجمين أحمد حلمي وكريم عبد العزيز، قائلاً من خلاله ” “عندنا مفاجأة مهمة.. الأسطورة أحمد حلمي في واحد من الأفلام اللي هيدخل فيها نهاية 2024 وبداية 2025 إن شاء الله، هو هيقدم شخصية نصاب هيجي المملكة هيعمل عمليتين نصب كبيرة، الأولى في بطولة الـ Gaming، والثانية لناس في العمرة والحج.. نترقب الفيلم”. ليقاطعه أحمد حلمي، قائلا: “فيلم كوميدي إن شاء الله واسمه النونو”.

جدير بالذكر، أن آخر أفلام الفنان أحمد حلمي كان فيلم “واحد تاني” والذي عرض عام 2022، والذي دارت أحداثه حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم، روبي ، سيد رجب، عمرو عبد الجليل وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وفى سياق آخر يواصل أحمد حلمي عرض مسرحية “ميمو” بعد إنطلاقها في مصر خلال أيام عيد الأضحى 2024 وتحديداً يوم 16 يونيو الماضي، حيث يتم عرضها بالقاهرة بعد نجاحها الكبير في المملكة العربية السعودية، حيث عرضت أكثر من مرة في المملكة ، الأولى كانت في موسم الرياض الترفيهي، والثانية في موسم جدة إضافة إلى جولة المسرحية في المملكة.

مسرحية “ميمو” بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، وتأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثها حول “مسعود” وهو شاب فاشل ومهمش من قبل أسرته والمجتمع، حتى يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا وهو طريق النجاح السهل، ليثبت جدارته ونجاحه من خلاله إلا أن ما يحدث يكون بعكس توقعاته والخطة التي رسمها لنفسه ولأحلامه.