محمد هنيدي يبدأ تصوير “الاسترليني” في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش الفنان محمد هنيدي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما عل مستوى السينما، إذ يواصل التحضير لفيلمه الجديد “الاسترليني”، وهو العمل الذي يتلقى دعمًا من الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأفادت بعض المصادر ” أنّ الشركة المنتجة وضعت موعدًا مبدئيًا لانطلاق تصوير فيلم “الاسترليني”، وهو شهر سبتمبر المقبل، لاسيما وأن مرحلة التحضيرات لم تنتهِ بعد، حيث لم يتم التعاقد سوى مع الفنان إبراهيم الحجاج ونيللي كريم، فيما يواصل المخرج حسين المنباوي، معاينة أماكن التصوير.

ويطل محمد هنيدي، على جمهوره من خلال هذا الفيلم، بشكلٍ جديد تمامًا، حيث سيُقدم ولأول مرة فيلم أكشن كوميدي، الأمر الذي يتطلب منه تدريبات خاصة في ضوء مرحلة التحضيرات، بينما لم يتحدد موعد طرحه في دور العرض حاليًا.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد نشر قبل نحو أسبوعين، عبر حسابه الشخصي بمنصة “إكس- تويتر سابقًا” البوستر الرسمي الأول لفيلم “الاسترليني” للفنان محمد هنيدي، معلقاً عليه بتعليق جاء كالتالي: “في الانتظار”>

وفي سياق آخر، يستعد هنيدي، لتقديم مسرحية “ميوزكال سكول”، للمرة الثانية، خلال الأيام القليلة المُقبلة، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش استضافة المملكة لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس المقبل.

المسرحية من إخراج خالد جلال، ويُشارك في بطولتها كل من: نيرمين الفقي، محمد ثروت، محمود حافظ، نانسي صلاح، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثها حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

وينتظر محمد هنيدي، طرح أحدث أعماله السينمائية فيلم “الجواهرجي” الذي يجمعه بالفنانة منى زكي بعد غياب سنوات طويلة عن التعاون الفني بينهما وصلت لـ 25 عاماً منذ عرض فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وعلى مدار فترة التصوير حمس هنيدي الجمهور بعدة صور من الكواليس عبر السوشيال ميديا.

يشارك في بطولة فيلم “الجواهرجي” بجانب محمد هنيدي كل من منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول وآخرين، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.