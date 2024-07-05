منح الأمير هاري جائزة بات تيلمان.. استنكار من والدة الأخير وعريضة للتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم الإعلان عن تكريم الأمير هاري بجائزة بات تيلمان 2024 ESPYS، الشهر الجاري، وهي جائزة تحمل اسم لاعب كرة القدم المحترف السابق بات تيلمان، الذي ترك مسيرته الكروية للخدمة في الجيش بعد أحداث 11 سبتمبر وقتل خلال خدمته.

لكن يبدو أن هذا التكريم قد أغضب الكثير من الأمريكيين، وعلى رأسهم والدة بات تيلمان التي استنكرت الأمر، وقد تم توقيع عريضة في هذا السياق.

وجرت العادة أن تُمنح الجائزة “لشخص لديه علاقة قوية بالرياضة وقد خدم الآخرين بطريقة تحاكي إرث لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق وحارس الجيش الأمريكي، بات تيلمان”، وسيحصل دوق ساسكس على الجائزة “تكريماً لعمله الدؤوب في إحداث تأثير إيجابي لمجتمع المحاربين القدامى من خلال قوة الرياضة”.

فالأمير هاري كان قد خدم في القوات المسلحة البريطانية لمدة عقد من الزمن قبل تأسيس مؤسسة Invictus Games Foundation، التي “أنشأت منصة دولية لدعم الجرحى والمصابين والمرضى من الرجال والنساء”.

وتشهد ألعاب Invictus، التي احتفلت بعامها العاشر مؤخراً، تنافس الجنود والنساء الجرحى والمصابين والمرضى – سواء كانوا من الخدمة أو المحاربين القدامى ودول العالم – في رياضات مختلفة.

وتدعو العريضة التي حصلت على 32 ألف توقيع حتى الآن والتي تم إطلاقها في 27 يونيو، شبكة ESPN إلى إعادة النظر في منح الأمير هاري جائزة بات تيلمان.

وقد تم إنشاؤها من قبل باتي ميشيل، الذي كتب أن الجائزة يجب أن تمثل قيم بات تيلمان و”تكريم شخص، مثل تيلمان، أظهر التزاماً ثابتاً تجاه فريقه وبلده”.

وجاء في العريضة: “الأمير هاري، بصفته ضابطاً عسكرياً سابقاً، كان متورطاً في جدل يشكك في أهليته للحصول على هذا المستوى من التكريم”.

كما ورد فيها: “لقد واجه اتهامات بتعريض جيشه للخطر من خلال الكشف العلني عن عمليات القتل العسكرية”.

أما والدة بات تيلمان الذي تم تكريمه بعد وفاته بوسام النجمة الفضية ووسام القلب الأرجواني لمشاركته في القتال في الحروب فتشعر بالاشمئزاز لأن الأمير هاري سيحصل على تكريم باسم ابنها، حسب ما ذكرت الدايلي ميل.

وبحسب ما ورد في المجلة فإن ماري تيلمان، ليست معجبة بالقرار وتتساءل عن سبب اختيار هاري على حساب مرشحين أكثر استحقاقاً.

وقالت ماري: “أنا مصدومة من اختيارهم لشخص مثير للجدل ومسبب للانقسام لتلقي الجائزة عندما يوجد أشخاص أكثر جدارة لمنحهم هذه الجائزة”.

ولم يتوقف الأمر عند ماري، بل عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الأمر، مستخدمين مقارنة بسيطة بين بات تيلمان والأمير هاري، وهي أن الأول تخلى عن حياته الشخصية للدفاع عن وطنه، فيما الثاني تخلى عن واجباته الملكية والعسكرية للعيش في بلد آخر وتحقيق مكاسب مادية.