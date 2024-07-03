بعد عودته من الحج.. حمادة هلال يتعرّض لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حمادة هلال عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في”إنستغرام” عن تعرضه لوعكة صحية، بعد عودته من أداء فريضة الحج، حيث طلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وتخطّي هذه الأزمة على خير.

وكتب حمادة منشوراً قال فيه: “اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً”.

وطمأن هلال جمهوره وكل محبيه على صحته، في منشور آخر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، قال فيه: “أنا الحمد لله والشكر لله بخير، أنا في نعمة كبيرة”.

يُذكر أن حمادة هلال حقق نجاحاً ملحوظاً في موسم رمضان الماضي، من خلال تقديمه الجزء الرابع من مسلسل “المداح- أسطورة العودة”، والذي شارك في بطولته الفنانون: سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، خالد سرحان ودنيا عبد العزيز… وتدور أحداثه حول “صابر” الذي يجد نفسه في صراع عنيف مع الجن؛ بسبب عصيانه لهم.