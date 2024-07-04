شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح بوجهين فى موسم الصيف.. بعد تواجده بفيلمين فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل النجم محمد ممدوح تواجده السينمائى القوى في الفترة الأخيرة، حيث ينتظر عرض فيلمين جديدين خلال موسم صيف 2024 السينمائي، وذلك بعد تواجده بفيلمين أيضاً في موسم عيد الأضحى السينمائى والمستمرعرضهما في صالات السينما حتى الآن.

محمد ممدوح انتهى مؤخراً من تصوير فيلم إكس مراتى الذى يجمعه بالنجمين هشام ماجد وأمينة خليل والمقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ضمن أفلام موسم صيف 2024، والفيلم يشارك في بطولته على صبحى وخالد كمال وعدد لآخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب وإخراج معتز التونى.

ويواصل محمد ممدوح حالياً تصوير فيلم روكى الغلابة الذي يجمعه بالنجمة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه بداية أغسطس المقبل ضمن أفلام موسم صيف 2024، ويشارك في بطولة الفيلم بيومى فؤاد، مصطفى غريب، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

ويشارك محمد ممدوح فى موسم عيد الأضحى بفيلمين هما، ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمى، ورزان مغربى، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

ثانى أفلام محمد ممدوح المعروضة فى السينمات، هو أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.