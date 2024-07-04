بعد قضايا التحرش.. تكريم كيفين سبيسي في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عدة تقارير أجنبية عن اقتراب الممثل والمنتج العالمي كيفين سبيسي من حصوله على تكريم فى مسرح تياترو أنتيكو في تاورمينا، صقلية بإيطاليا، والتي ينظمها ميشيل كوراتولو وماركو فالانكا بالتعاون مع مجلس شيوخ الجمهورية الإيطالية ومدينة صقلية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الممثل الذي تم الافراج عنه مؤخراً بكفالة غير مشروطة بعد مثوله أمام محكمة ويستمنستر بـ لندن في أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، سيحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في تاورمينا، لينضم لقائمة من الممثلين الفائزين السابقين وهم جيرارد ديبارديو وأبيل فيرارا وكلوديا كاردينالي.

وتأتي الجائزة في الوقت الذي يحاول فيه سبيسي، العودة من جديد لتصدر الصحف العالمية واستعاده مسيرته الفنية والمهنية بعد تورطه خلال الأشهر الأخيرة في اتهامات بالاعتداءات الجنسية، وأجرى سبيسي عددًا من المقابلات خلال الفترة الاخيرة وسيظهر في دور الشيطان في الفيلم القادم “The Contact”.

ويواجه الممثل البالغ من العمر 62 عامًا أيضًا تهمة خامسة تتمثل في التسبب في قيام رجل بنشاط جنسي اختراق دون موافقته، ولم يطلب منه تقديم دعاوى بشأن الجرائم المزعومة في الفترة من 2005 إلى 2013. على أن يعود سبيسى إلى المحاكم من جديد في محكمة ساوثوارك كراون يوم 14 يوليو المقبل من أجل جلسة استماع للتحضير للمحاكمة والترافع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “bbc”.

ومثل كيفين سبيسي 62 عاما، أمام المحكمة بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة، وفقا لموقع “نيويورك بوست”، وقعت الحوادث المزعومة في لندن، خلال الفترة بين مارس 2005 وأغسطس 2008، وواحدة في مكان ما في غرب إنجلترا في أبريل 2013، وجميع الضحايا المزعومين الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وتنبع اتهامات المملكة المتحدة من تحقيق في الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

ورفض كيفين سبيسى الرد عن أسئلة المراسلين بشأن قضية المملكة المتحدة عندما غادر قاعة المحكمة، وكان سبيسي في المحكمة يوم الخميس للإدلاء بشهادته في دعوى مدنية بشأن مزاعم أخرى تتعلق بسوء سلوك جنسي ناجم عن مزاعم الممثل أنتوني راب، بأن سبيسي قام بمحاولات جنسية تجاهه عندما كان راب في الرابعة عشر من عمره.