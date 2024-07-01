قوى الأمن: توقيف سوري لقيامه بالتحرش بقاصر عمره 7 سنوات بإحدى القرى الجنوبية

افادت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة، بأن "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم التّحرش والإخلال بالآداب العامّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات بتاريخ 16-05-2024، لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالتحرّش بقاصر عمره حوالي 7 سنوات في إحدى القرى الجنوبيّة".

واشارت الى ان "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى معرفة هويّته ويدعى: م. س. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)، بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان وجوده، وتمكّنت من توقيفه".

ولفتت الى ان "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص".