والدة المخرج محمد سامي توجه رسالة لابنها بشأن برنامجه "بيت السعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النائبة البرلمانية صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي، على تهنئته بنجاح برنامجه الجديد "بيت السعد" تقديم الشقيقان عمرو سعد وأحمد سعد وعرضت حلقته الأولى على قناة "Mbc" وكان ضيف الحلقة الفنان أحمد حلمي.

وشاركت والدة محمد سامي احتفال نجلها بتصدر أولى حلقات البرنامج قوائم الأكثر بحثًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده".

"بيت السعد" ينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

يذكر أن آخر مشاركات المخرج محمد سامي كانت بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان 2024 .

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