“هنولّعها ونرقص ونغنّي للصبح”.. محمد فؤاد يروّج لحفله في الساحل الشمالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان محمد فؤاد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” لأول حفلاته في موسم الصيف الحالي، والذي يحييه في الساحل الشمالي غداً الجمعة الموافق فيه 5 تموز (يوليو)، ويقدّم خلالها باقة من أجمل أغانيه، أبرزها: “أنا لو حبيبك” و”طمني عليك”.

ونشر فؤاد فيديو له، وعلّق عليه قائلًا: “هنكون معاكم يوم الجمعة 5 يوليو في حفلة الساحل الشمالي وهنولّعها ونرقص ونغنّي للصبح”.

من ناحية أخرى، يجتمع محمد فؤاد مع نجوم جيل التسعينيات، ومنهم: حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق وحسام حسني للمرة الأولى في لبنان بحيث يحيون حفلاً غنائياً بعنوان “ديسكو 90” في العاصمة بيروت في 25 تموز (يوليو) الجاري، وقد وُصف الحفل بأنه “نوستالجيا” الى موسيقى جيل التسعينيات.

ويأتي حفل “ديسكو 90” بعد إحياء عدد من نجوم التسعينيات، منهم: هشام عباس ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق ومصطفى قمر ومصطفى كامل حفلاً غنائياً ضمن حفلات “موسم الرياض”، تحت شعار “حفل كاسيت 90″، على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، وهو الحفل الثاني الذي يُقام تحت عنوان “كاسيت 90″، حيث أُقيم الحفل الأول على مسرح “بنش مارك” في آب (أغسطس) 2023، وضم مجموعة من النجوم، بينهم: سيمون ومحمد محيي وإيهاب توفيق وهشام عباس، كما تخلّلت الحفل مفاجأة للجمهور بصعود النجم الكبير محمد الحلو إلى خشبة المسرح وسط تصفيق حارٍ من الجمهور.