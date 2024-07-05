فن ومشاهير

1 أغسطس.. هاني شاكر يشارك في مهرجان العلمين الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل نورث سكوير مول في مدينة العلمين الجديدة، مساء يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، حفلا كبيرا يحييه "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر.

يأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان العلمين الجديدة، ويقدم هاني خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

ويضم جدول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، عددا من الحفلات الكبيرة التي يشارك في إحيائها، كبار نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: "الكينج" محمد منير، "القيصر" كاظم الساهر، المطرب تامر حسني، المطرب رامي جمال.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين الجديدة تُقام فعالياته في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس، وشهد نورث سكوير في العلمين يوم الاثنين الموافق 1 يوليو مؤتمر صحفي بحضور المسؤولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من رعاة المهرجان، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وأعلن القائمون على المهرجان عن تخصيص 60% من أرباحه لصالح أهلنا في فلسطين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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