بالفيديو| أصالة ترحب بـ نبيلة عبيد في كواليس حفل "ليلة وردة": ست الستات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقت المطربة أصالة في كواليس حفل "ليلة وردة" الذي أقيم أمس الخميس 4 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالمملكة العربية السعودية، بالنجمة الكبيرة نبيلة عبيد.

وحضرت نبيلة الحفل الذي يحتفي بالمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، إذ كان يجمعهما صداقة كبيرة امتدت لسنوات.

ونشر برنامج Et بالعربي فيديو عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيسبوك، ظهرت خلاله أصالة وهي ترحب بـ نبيلة بحفاوة كبيرة، قائلة "حبيبتي القمر، انتي ست الستات، آه يا روحي انتي"، لترد نبيلة "انتي كنتي قمر".

جدير بالذكر أن الحفل شارك بإحيائه إلى جانب أصالة، المطربات: عبير نعمة، ريهام عبدالحكيم ونانسي عجرم، كما قدم المطرب الكبير عبادي الجوهر مع أصالة ديو غنائي، كان جمعه بالراحلة وردة بعنوان "وردة وعبادي".