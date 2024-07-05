ميرهان حسين بجلسة تصوير جريئة.. والجمهور: "حليانة يا ميما" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا جلسة تصوير جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ميرهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "حلويات قلبي" ، "الجمال عدى الكلام" ، "ما شاء الله" ، "إيه القمر ده" ، "دايما جميلة" ، "حليانة يا ميما" ، "يا عسل".

يذكر أن، ميرهان حسين تعرضت مؤخرا لسرقة مجوهراتها من شقتها والتي شملت عدد من المجوهرات وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بها.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من أصالة بعد حفل "ليلة وردة " بالسعودية (صور)

2 أغسطس.. عمر خيرت يلتقي جمهوره في مهرجان العلمين الجديدة