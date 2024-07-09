تامر عاشور يزف بشرى سارة للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - رُزق الفنان تامر عاشور ، بمولودة جديدة من زوجته نانسي نور، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فاجأ تامر عاشور، جمهوره ومتابعيه بخبر مولودته، وكتب:" وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ … صدق الله العظيم ، الحمد لله والشكر لله ربنا رزقنا بأجمل بنت سيليا ".

تامر عاشور وزوجته نانسي نور

زواج تامر عاشور ونانسي نور

كان “عاشور” احتفل بزفافه على الإعلامية نانسي نور، شهر أكتوبر الماضي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الأصدقاء والمقربين .

وجاء ضمن حضور حفل زفاف تامر عاشور، الفنان محمد حماقي، رامي جمال، أنغام، الملحن عزيز الشافعي، تومة، هيثم شاكر، خالد عليس وزوجته ميرهان عمرو، الشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومدين، والموسيقار هاني فرحات.

آخر أغنيات تامر عاشور

طرح تامر عاشور آخيرًا أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش”.

تأتي أجواء “هيجيلي موجوع” بمشاعر تكميلي لأغنية “تيجي نتراهن”، اللتان وصفتا الثقة في قرار الفراق والتخلص من الحبيب السابق وخاصةً إذا كان مؤذي، ووصقفة التحدي الأمثل لرجوعه، حيث جاءت كلماتها "مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش