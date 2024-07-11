شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تتألق باحتفالية مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم في تقديم النشيد الوطني المصري والفرنسي، وذلك ضمن الاحتفالية الهامة التي إقامتها السفارة المصرية بفرنسا، احتفالا بالعيد الـ 72 القومي المصري، وأيضا بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا، وبحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، والذين أشادوا بها وبأدائها المتميز.

وعبرت أميرة سليم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال المتميز، والذى أقيم فى قاعة Salle Gaveau واحدة من أعرق القاعات الموسيقية في العاصمة الفرنسية باريس.

وطرحت السوبرانو العالمية أميرة سليم، مؤخراً، أنشودتي "أنا المصري" و"قوم يا مصري" في كليب واحد من حفلها الأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية، شهر يوليو الماضى، واختارت أميرة تلك الأنشودتين من تراث سيد درويش، الذى تعشق موسيقاه منذ بداية مشواره الفني، وأكدت أنه مُجدد الموسيقى بالنسبة لها، وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ومن أكبر الملحنين فى مصر مع بدايات القرن العشرين، كما أنه أبو المسرح الغنائي في مصر، وتعتبره أكثر مؤلف موسيقى تمكن من أن يعبر بقوة عن الهوية المصرية في أغانيه وألحانه، وفي نفس الوقت يعبر عن الحداثة والروح المميزة التي ربما سبقت عصره، ولذلك ما زالت ألحانه تعيش بيننا حتى الآن.



السوبرانور أميرة سليم تتألق



الفنانة أميرة سليم