شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحضر تصوير برنامج صاحبة السعادة فى مهرجان العلمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح مهرجان العلمين في دورته الثانية 2024 الفرصة لجمهور ورواد المهرجان لحضور حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، من خلال الحجز عبر موقع تذكرتي.

ويطرح المهرجان تذاكر الحفل في فئتين، الأولى بـ 600 جنيه والثانية VIP بـ 1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ 10 مساء وحتى 12 بعد منتصف الليل.

تمتزج الحلقة فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها "حديث الصباح والمساء"، "زيزينيا"، "رأفت الهجان" وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.