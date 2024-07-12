فن ومشاهير

على المسرح الروماني.. مدحت صالح يفتتح فعاليات العلمين 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - التقى الفنان مدحت صالح بجمهوره في الليلة الافتتاحية لفعاليات الجورة الثانية من مهرجان العلمين، التي تضم عدد كبير من الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية التي تنتسب الأعمار كافة. 

 

قدم مدحت صالح عدد من أغانيه “حبيبي ياعاشق، النور مكانه في القلوب، زي ماهي حبها” بجانب مجموعة من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والكبير فريد الأطرش وغيرهم 

 

 

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تنطلق فعاليات العلمين، الليلة، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، حيث يمتلىء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

 

وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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