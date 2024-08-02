وفاة الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا قبل قليل، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، المنتج الفني تامر فتحي متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكشف عن رحيل تامر فتحي، الإعلامي أحمد فايق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب "لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله.. الأخ تامر فتحي المنتج الفني في سينرجي"

تامر كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.