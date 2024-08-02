نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ كولر بعد الفوز على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، فريق الأهلي لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف دون رد، والتربع على صدارة الدوري المصري الممتاز، ونجاح مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر في كسر سلسلة انتصارات البرتغالي مانويل جوزيه.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "مبروك.... نصف خطوة من كريم بامبو وفرت علينا ضياع نقطتين والندم على العديد من الأهداف الضائعة، مبروك لكولر الرقم القياسي في سلسلة الانتصارات".

وانتقد الحلفاوي، إضاعة لاعبي الأهلي العديد من فرص تسجيل الأهداف في شباك البنك الأهلي، وعلق: "أنا زعلي على الاجوان اللي بتضيع بيبقى أكتر من فرحتي بالأجوان اللي بتتسجل، وده عيب في شخصيتي بتتصور منه الناس اللي حواليا وخصوصا أسرتي، السلبيات عندي بتفسد الإيجابيات".

ونجح كولر في تحقيق رقماً تاريخياً رفقة الأهلي، بعدما أصبح أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات المتتالية في الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 فوز متتالي، متخطياً البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للمارد الأحمر صاحب الـ17 فوز متتالي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة بالمسابقة.

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